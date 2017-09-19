Kumar oynayan 35 kişiye 7 bin 945 TL para cezası

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından kumar operasyonu düzelendi. Yapılan operasyonda 4 umuma açık iş yeri ile 1 dairede kumar oynandığı tespit edilerek iş yeri ve çalışanları hakkında adli ve idari işlem yapıldı. İş yerleri ise belediye görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edildi. Operasyonda neticesinde; 9 bin 850 Türk Lirası, 4 adet tombala makinesi, çok sayıda televizyon, 2 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca kumar oynayan 35 kişiye de toplam 7 bin 945 TL idari para cezası uygulandı.