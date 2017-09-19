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19 Eylül 2017 10:40

Kumar oynayan 35 kişiye 7 bin 945 TL para cezası

Batman’da polisin 4 iş yeri ve bir daireye yaptığı kumar operasyonunda kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye, toplam 7 bin 945 TL idari para cezası uyguladı.

Kumar oynayan 35 kişiye 7 bin 945 TL para cezası

19 Eylül 2017 10:40


Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından kumar operasyonu düzelendi. Yapılan operasyonda 4 umuma açık iş yeri ile 1 dairede kumar oynandığı tespit edilerek iş yeri ve çalışanları hakkında adli ve idari işlem yapıldı. İş yerleri ise belediye görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edildi. Operasyonda neticesinde; 9 bin 850 Türk Lirası, 4 adet tombala makinesi, çok sayıda televizyon, 2 adet kamera, kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca kumar oynayan 35 kişiye de toplam 7 bin 945 TL idari para cezası uygulandı.




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