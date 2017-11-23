Öğrencileri Aybüke öğretmeni unutmadı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, şehit olan, Çok Programlı Lisesi Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın öğrencileri, Aybüke öğretmensiz müzik odalarının çok anlamsız olduğunu söyledi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın söylediği türküyü öğrencileri müzik odasında seslendirdi. Genç öğretmenin seslendirdiği, Mağusa Limanı adlı türkü, içerisinde geçen "Beni öldürende yoktur din iman" türküsünü söyleyen öğrencileri, Aybüke öğretmenlerini andı. Okulun önünde toplanan öğrencileri “Aybüke öğretmeni unutmadık” diyerek sevgilerini bir kez daha dile getirdi. Onsuz ilk öğretmenler günü geçirdikleri için üzgün ve hüzünlü olduklarını anlatan öğrencilerinden Helin Sönmezsoy, “Aybüke hocasız geçirdiğimiz ilk öğretmenler günü üzgünüz, hüzünlüyüz ama huzurluyuz. En azından onun nerede olduğunu biliyoruz. Huzurlu yattığını ve yerinin güzel olduğunu biliyoruz” dedi.

“Keşke şuan yanımızda olsaydı”

Aybüke öğretmenin yokluğunu bugün daha çok hissettiklerini söyleyen Sönmezsoy, “Keşke yanımızda olsaydı. Bu öğretmenler gününü beraber geçirseydik. Bir kez daha gururlansaydı ailesi. Rabbim tahsilatını affetsin mekanı cennet olsun. Hiçbir şey anlatamıyor onun yokluğunu. Aybüke öğretmen bizimle hiçbir zaman bir öğretmen gibi olmadı. Abla ve arkadaş gibiydik. Derdimizde ve sıkıntılarımızda ilk yanımıza koşan oydu. Güldüğümüzde ve ağladığımızda başımızın ucunda hep o vardı. Bu müzik odasında geçirdiğimiz çok zamanlarımız oldu. Keşke Aybüke hoca böyle olmasaydı” dedi.

“Müzik odası onsuz çok anlamsız”

Aybüke öğretmenin nasıl biri olduğunu anlatan Sönmezsoy, “Çok iyi bir insandı. Hiç bir şey onun güzelliğini, huyunu anlatamayız. Hiçbir kelime yetmez buna. Her şey onsuz çok anlamsız bu müzik odası bile. Merve hoca onun yerine atandı ama hiç bir şey onun yerini dolduramıyor. Merve hocamızı da çok seviyoruz. Oda iyi bir insan” ifadelerini kullandı.