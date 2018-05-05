Şeyh Halid’i anma etkinliği

6 bin çadırın kurulduğu anma ve aş dökme etkinliklerine Türkiye’nin dört bir tarafından binlerce insan katıldı.

1954 yılında hayatını kaybeden Zilan Cemaati Lideri Şeyh Halit Bağdu’yu anmak için Şeyh Halid’i anma ve aş dökme etkinliği Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde düzenlendi. Etkinlikte bu yıl fidan dikimi de yapıldı. Karadeniz, Trakya, İç Anadolu ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden Şeyh Halid’i anma ve aş dökme etkinliğe gelen vatandaşlar erbaneler eşliğinde ilahiler söyledi. Huzur ortamının artması ile ‘Şeyh Halid’i Anma ve Aş Dökme’ etkinliğine katılımın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu belirten Şeyh Selman Bağdu, “Bu seneki temamız dışarıdan gelen misafirlerimizin Batman’da bir dikili ağacım vardır desinler diye ağaç ekim zamanını Cemai dönemine bıraktık. İnsanlar hem bu memlekete yaşayan ağaç sevgisini göstersinler hem de ağaç sevgisini memleketimize ve ülkemize yayalım diye Aydiş Ailesi’nin bize katmış olduğu 17 dönüm arazinin ağaç ekimini Cemai tarihine bıraktık” dedi.

"6 bin çadır kurduk"

Örmegöze köyünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler için 6 bin çadır kurulduğunu belirten Şeyh Selman Bağdu, “Rabbime şükürler olsun ki Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından tüm misafirlerimiz sağ salim bir şekilde türbemize akın ettiler, geldiler Allah hepsinden razı olsun. Bugün Cemai’ye başlangıcımızı yaptık. Yarın kısmet ederse okunacak mevlitlerle, dualarla öğle namazından sonra misafirlerimizi kazasız belasız göndereceğiz inşallah. Bu sene katılım daha fazla. Şükürler olsun huzur ortamı oldukça insanlarımız bu tür etkinliklere daha fazla geliyorlar, daha fazla akın ediyorlar. Misafirlerimiz İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara, Doğu ve Güneydoğu’dan eksiksiz bir şekilde geldiler Allah’a şükürler olsun. Misafirlerimiz, genellikle Karadeniz ve Trakya Bölgesi’nden çok ağırlıklı. 6 bin tane çadır kurduk. Misafirlerimizi 6 bin çadıra yerleştirdik. Burada yaşanan kardeşlik ortamı ile umuyoruz ki bu kıvılcım bütün ülkemize yayılır. Hiçbir ayrım olmadan, hiçbir fark gözetmeden Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi Allah kısmet ederse yarın öğle yemeğinde hep beraber bir sofrada aynı lokmayı paylaşacağız ve aynı ekmeği bölüşeceğiz” şeklinde konuştu.