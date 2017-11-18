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18 Kasım 2017 12:57

Yollara asfalt ve kilit taşı

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut yolları yaya ve araç trafiği açısından sorunsuz hale getirmek için asfaltlayıp, kilit taşı ile döşüyor.

Yollara asfalt ve kilit taşı

18 Kasım 2017 12:57


Batman kent merkezindeki bütün yolları ele alarak gerekli müdahaleleri yapan Belediye Fen işleri Müdürlüğü yol yapım ve asfalt ekipleri kimi yolları asfaltlarken kimi yollarda ise kilit taşı döşeme çalışmaları yürütüyor. Bayındır Mahallesi ile Fatih Mahallesindeki cadde ve sokaklarda, asfalt ekipleri 2 ayrı ekip haline asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilirken, fen yol ekipleri ise Cumhuriyet Mahallesi ve Körik Mahallesindeki cadde ve sokaklarda kilit taşı döşeme ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.




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