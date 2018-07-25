Anzentrum Bayburtspor’un forma sponsoru oldu

Almanya Merkezli Türk içecek firması AnZentrum’un sahibi Muhammet Karaoğlu ile sponsorluk konusunda varılan mutabakata göre 2018-2019 sezonunda 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü’nün formalarında AnZentrum göğüs reklamı yer alacak.

Vali Pehlivan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte ziyaretine gelen Yönetim Kurulu Başkanı Bayburtlu Muhammet Karaoğlu ile Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu’na Bayburtspor’a verecekleri desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Yurtdışında yaşayan gurbetçiler olarak söz konusu Bayburt olduğunda ellerinden gelen desteği sunmaya her zaman hazır olduklarını ifade eden Başkan Karaoğlu ise Vali Pehlivan’a yakın ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Vali Pehlivan bir süre makamında görüştüğü AnZentrum Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Karaoğlu ile Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu’na ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.