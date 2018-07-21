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21 Temmuz 2018 10:50

Ata Sporu bu kez Dede Korkut Şölenleri için icra edildi

Bu yıl 24.

Ata Sporu bu kez Dede Korkut Şölenleri için icra edildi

21 Temmuz 2018 10:50

’sü organize edilen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.


Bayburt Belediyesi Cirit Sahası’nda gerçekleştirilen müsabakayı Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Mutlu Almalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar takip etti.


Kazanan dostluk oldu


Bayburt, 21 Şubat, Genç Osman ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Erol Köprücü’nün hakemliğinde icra edilen müsabakada kazanan dostluk olurken müsabaka sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk takım kaptanlarına günün anısına Bayburt Saat Kulesi’nin Bayburt Taşından yapılmış biblosunu hediye etti.




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