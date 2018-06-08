Başkan Memiş belediye personeli iftarda bir araya geldi

Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve personelin katıldığı iftar sonrası bir konuşma yapan Başkan Memiş, “Ben inanmadığım hiçbir şeyi konuşmadım. Belediye başkanı olarak benim, başkan yardımcılarımızın, meclis üyelerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin hepimizin göğsünü kabartacak bir Bayburt Belediyesi oluştu. Bu anlamda hepinize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

İnsanların belediyeye olan güvenlerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Memiş, “Ben Bayburt Belediye Başkanı olarak caddede yürüdüğüm zaman, mahallelere çıktığım zaman çok mutluyum. O insanların Bayburt Belediyesi’ne duydukları güvenden, Bayburt Belediyesi’nin onların evlerine, sokaklarına, caddelerine ulaşmış olmasından, onların problemlerini çözmüş olmasından gerçekten çok mutluyum” İfadelerini kullandı.

Bizim Bayburt’a sevdamız var

Bu çalışmalarla yetinmeyeceklerini söyleyen Başkan Memiş, “Bizim Bayburt’a bir sevdamız var. Biz Bayburtluyuz derken hep övünüyoruz. Bunun bir bedeli olması lazım. O zaman bizde Bayburt’a olan borcumuzu ödeyelim. Hepimiz bulunduğu yerde bu şehre olan borcunu ödeyecek. Bizim belediye olarak borcumuzu ödeme şeklimiz bir tane çok çalışacağız. Yaptıklarımızla yetinmeyip daha çok çalışacağız. Allah’a çok şükür konuşup da yapamadığımız hiçbir şey yok’’dedi.

Konuşmasında tamamlanan alt yapı çalışmalarından, yeni yüzüyle göz kamaştıran Cumhuriyet Caddesi’ne, Güneş Enerjisi Santrali’nden Şair Zihni Kent Ormanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Kaleardı Şehir Parkı ile kapalı otoparklara birçok önemli konudan bahseden Memiş, ‘’Yaptığınız hizmet dolayısıyla görevinizi hakkıyla yerine getirdiğiniz için önemlisiniz. Öneminizin farkında olun. Bize bunların yapılmasını sağlayan bir hükümetimiz var. Hükümetimiz zengin olmasaydı, güçlü olmasaydı bu yatırımlar Bayburt’a gelmeyecekti. Biz hükümetimizi destekledik, cumhurbaşkanımızı destekledik, ona Türkiye’de en yüksek oy oranını verdik. O da Bayburt’u bu anlamda destekledi. Bayburt belediyesi herkesin göğsünü kabartıyor. Bayburt’u seven herkesin göğsünü kabartıyor. Sokaklar mutlu, şehir mutlu. Sayın Maliye Bakanımızı güçlü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gönderdik. Bayburt’a ekonomik olarak Bayburt Belediyesi bu kadar yatırımı yaptı. Daha çok şeyler yapacağız” diye konuştu.