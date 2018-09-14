Bayburt'ta, "Bayburt'ta Kentleşme ve Kentlilik Bilinci" konulu panel düzenlendi.

Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi'ne Sivil toplum kuruluşları tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde organize edilen panele Bayburt Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Bayburt Belediye başkan yardımcısı Nesumüttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi rektör yardımcısı Süleyman Çiğdem, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Bayburt Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, kentleşmenin önemli bir kavram olduğunu belirterek, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde insanların yüzde 80'inin köylerde, yüzde 20'sinin de kentlerde yaşadığını ve bugünse bu oranın tersine döndüğünü ifade etti.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem de Bayburt'un en erken dönemlerden itibaren kentleşmeyle yüzleştiğini ve bu süreci kendine ait kimliğiyle devam ettirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kentleşme gerçekten çok uzun süreli bir olgu. Hala daha kendisi içerisinde değişkenlikleri de beraberinde devam eden bir unsur. Kent bilimcilerden Jane Jacobs, kenti kent yapan değerleri saydıktan sonra en önemli değerinde eğitim olduğunu söyler. Son 10 yıl içerisinde BayburtÜniversitesi de Bayburt'ta kentleşme süreciyle ilgili gerçekten önemli katkılar sağlıyor."

Belediye Başkan Yardımcısı Nesumüttin Selçuk ise, bir sunu yaparak Bayburt'taki kentleşme süreci ve Baybyrt Belediyesi'nin çalışmalarına değindi.

Panelde, çeşitli üniversitelerden kente gelen akademisyenler de sunum yaptı.