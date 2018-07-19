Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şöleni

Çeşitli etkinliklerle kutlanan şölen renkli görüntülere sahne oldu.

Şölen Komitesi Onursal Başkanı ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ile bazı kamu kurum müdürleri, kent merkezine bağlı Masat köyündeki Dede Korkut Türbesi’ne çelenk sundu, dua okudu.

Ardından Dede Korkut’un, Gençosman Mahallesi’nde bulunan heykelinden Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kız Meslek Lisesi’ne mehteran takımı ve halk oyunları ekipleri eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada süren etkinlikte, mehteran takımının verdiği konserin ardından Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Azerbaycan’dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte ayrıca ikramiye balonları protokol üyeleri tarafından uçuruldu.