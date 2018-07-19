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19 Temmuz 2018 16:37

Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şöleni

Bayburt Belediyesince 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür Sanat Şöleni başladı.

Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şöleni

19 Temmuz 2018 16:37

Çeşitli etkinliklerle kutlanan şölen renkli görüntülere sahne oldu.


Şölen Komitesi Onursal Başkanı ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ile bazı kamu kurum müdürleri, kent merkezine bağlı Masat köyündeki Dede Korkut Türbesi’ne çelenk sundu, dua okudu.


Ardından Dede Korkut’un, Gençosman Mahallesi’nde bulunan heykelinden Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kız Meslek Lisesi’ne mehteran takımı ve halk oyunları ekipleri eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.


Burada süren etkinlikte, mehteran takımının verdiği konserin ardından Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Azerbaycan’dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte ayrıca ikramiye balonları protokol üyeleri tarafından uçuruldu.




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