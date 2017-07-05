Okulun Metal ve Ahşap Teknolojisi bölümlerine ait atölyelerinde incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan yetkililerden bilgi aldı. Vali Ali Hamza Pehlivan daha sonra yaz tatilini okul atölyelerinde sıra ve masa üreterek değerlendiren öğrencilerin yanına geldi. Bir süre öğrencilerle sohbet edip çeşitli sorular soran Vali Ali Hamza Pehlivan öğrencilerin yaptığı ürünleri inceledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan burada yaptığı açıklamada Türkiye’nin hızla gelişmekte olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu noktada ciddi bir ara eleman ihtiyacı bulunduğuna değinen Vali Ali Hamza Pehlivan, “Hani hep dediğimiz gibi ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ gerçekten. Bundan 30-40 yıl önce yurt dışına giden vatandaşlarımızın oranın ekonomisini geliştirdi. Kalkınmasını hızlandırdı. O zamanki ara eleman ihtiyacı bugün bizde de mevcut. Gençlerimiz bu okullarımızda hem eğitimlerine devam ediyor, hem de bir iş öğrenerek, meslek sahibi olarak buralardan mezun oluyor. İnşallah bu gençlerimiz sayesinde bizlerde çok daha ileriye gideceğiz.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan öğrenciler tarafından üretilen okul sırası ve masaların devlet bütçesine katkı sunduğuna değindi. Bu sayede ciddi boyutlara varan tasarruf sağlandığını ve dolayısıyla hem ülkemizin hem de milletimizin kazandığını bildirerek incelemelerini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Akgün ve diğer ilgililer eşlik etti.