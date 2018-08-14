Başkan Can’dan ABD’ye tepki

ABD’yi kontrolden çıkmış bir güç olarak tanımlayan Başkan Can, ambargo kararının Türkiye’nin gelişmesinin önünde bir engel olmadığını savundu. Başkan Can, "ABD ve yönetimi kontrolden çıkmış bir güç olarak birçok dünya devletine karşı olduğu gibi ülkemize karşı da ekonomik teröre başvuruyor. Uluslararası hakları ve hukuku göz ardı edecek şekilde gerçekleştirilen ekonomik yaptırım senaryosuna karşı bizler, ülke ve millet olarak bir ve beraber olacağız. Uygulanmak istenen senaryoyu geri püskürteceğiz. Bu anlamda doların artması ya da başka uygulamalar millet ve ülke olarak, bizleri büyük davamızdan ve gelişmemizden geri koyamayacaktır. Bizler ülke ve millet olarak şu ana kadar birçok hain girişim ve uluslararası hukuka aykırı teşebbüslerle karşı karşıya kaldık. Tarihinde, 7 düvelin birden saldırısına karşı zafere ulaşan bir milletin torunları olarak, bugün de hiçbir kötü emel ve girişim bizleri yolumuzdan döndüremez" diye konuştu.

"Kötü emel peşinde olanlara inat üretiyoruz"

Bilecik’in bu ambargoya üreterek cevap vereceğini kaydeden Başkan Can, "Yapılanlar bizleri mazlum ve mağdurların umudu olma hedefinden geri çeviremeyecektir. Ülke olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve değerli yönetimi, birçok kötü emel peşinde olanlara inat üretirken ve ülkemizi büyütürken bizler de Bilecik Belediyesi olarak çok şükür şu ana kadar büyük otogarlar, büyük alışveriş merkezleri, spor alanları, kültür ve kongre merkezleri, katı atık yönetim tesisleri, arıtma tesislerini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün de bir yandan Türkiye Projesi niteliğindeki 1299 Uluçınar Projesinin keşif çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mahallelerimizi son teknolojik arıtma tesisleri, yeni kent meydanları ve alışveriş alanları, bölge ve ülkemizde örnek niteliğinde Botanik Park, Teleferik Projesi, Çocuk Trafik Eğitim Pisti, Şampiyon Tepe, Dikey Bahçe, Sosyal Yaşam Projeleri ve Bilecik geneli asfalt ve altyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu projelerimizin çoğu da tamamlanmak üzere. İnşallah hemşerilerimiz ile birlikte açılışlarını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.