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14 Ağustos 2018 15:10

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden bayram uyarısı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, "Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmeleri nedeniyle gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirleri alınmıştır" denildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden bayram uyarısı

14 Ağustos 2018 15:10


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki şehir içindeki yollar ile şehir dışındaki karayollarında ve ilimiz dahilindeki işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın; asayiş yönünden ihbar, istek ve şikayetlerini Emniyet Müdürlüğümüzün 0228-2121842-43-44-45 nolu telefon hatları ile 155 nolu polis imdat telefon hattına, 0228-2121053 nolu Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği ve Trafik ile ilgili şikayetini ise 02282121229 nolu Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattı ayrıca 0228-2121367 nolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattına yapabilecektir. Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmeleri temennisiyle Kurban Bayramlarını kutlar, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz” ifadelerine yer verildi.




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