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10 Ocak 2017 17:56

Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimi Belirleme çalıştayı

Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimi Belirleme çalıştayı

10 Ocak 2017 17:56

Bilecik Mesleki Eğitim ve İstihdam Eğilimi Belirleme çalıştayı yoğun katılım ile yapıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gerçekleştirilen çalıştay da Bilecik hakkında önemli istişareler ve kararlar alındı. İlk oturum gerçekleştirilirken saat 10.00’da gerçekleştirilirken, ikinci oturum saat 14.00’te gerçekleştirildi.



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