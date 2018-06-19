Bilecik’in yerli ’Orak’ armudu kilosu 7 liradan pazar tezgahlarında

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda armudun kilosu 7 TL’den satışa sunuldu. Tatlı armudu gören vatandaşların yüzü gülerken, aynı zamanda satıcı da bu durumdan memnun. İlk çıkımını toplayıp pazarda satışa sunan ve satışların güzel gittiğini ifade eden satıcı Ender Çelik, “Orak armudu küçük ve çok tatlıdır. Bilecik’in Bekdemir köyünden geliyor. İlk çıkım, şuan ilk biz topladık şanslıyız ve pazarda tek bizde var. Fiyatı kilosu 7 TL. Çok tatlıdır müşterilerimiz şanslı bu konuda. Talep çok fazla. Diğer esnaf arkadaşımızda olmamasından dolayı güzel, ama yaklaşık 2 hafta sonra tüm tezgahlarda bu armuttan görebilirsiniz. İlk çıkım olduğu için fiyatı biraç yüksek, tahminim ileride 3-4 TL’ye düşer" dedi.