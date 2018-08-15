Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 20:46

Bilecik’te bomba imha uzmanının cesareti korkuttu

Bilecik’te PTT Başmüdürlüğü binası önüne bırakılan bavul hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olurken, bomba imha uzmanının koruma kıyafetlerini giymeden müdahalede bulunması vatandaşları hayrete düşürdü.

Bilecik’te bomba imha uzmanının cesareti korkuttu

15 Ağustos 2018 20:46


Edinilen bilgilere göre olay, Bilecik’in İstiklal Mahallesi’ne bağlı Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. PTT Başmüdürlüğü binası önünde park halinde olan kurum motosikletlerinin kenarında kırmızı renkli bir bavul bulundu. Bavulu gören çevre esnafı durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk olarak şüpheli bavulun bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek güvenliği sağladı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, üzerinde hiç bir özel kıyafet olmadan şüpheli çantanın yanına giderek bavulu açtı. Bavulun boş çıkması, çevredeki vatandaşlara ve esnafa rahat bir nefes aldırırken, bomba imha uzmanının cesareti ise görenleri şaşkına çevirdi. Boş bavul daha sonra çöpe atıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç