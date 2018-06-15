Bilecik’te protokol üyeleri bir araya geldi

Bayramlaşmaya, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Milletvekilleri Halil Eldemir ve Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Büyükakın, yaptığı konuşmada, milli ve dini bayramların bir ve diri eden önemli günler olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğini söyledi. Bayramlaşma programına geniş katılımla, kentin bir arada olmasını, kentteki birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediklerini belirten Vali Büyükakın, şöyle konuştu:

’’Bilecik’te olmak ve yaşamak çok güzel. Böyle uyum ve huzur içinde yaşanan bir şehirde idarecilik yapmakta çok güzel. Bir seçim sürecinden geçiyoruz Ama seçim sürecinde de biz idarecilere hiçbir zorluk yaşatmadan son derece güzel ve kaliteli bir şekilde propaganda süreci devam ediyor. Bütün siyasi partilerimiz seçim öncesi nasıl kol kola geziyorlarsa bu süreçte de uyum, kardeşlik ve birlik içinde bir arada çalışmalarını yapıyorlar. Son derece güzel bir seçim propagandalarını yaşıyoruz. Öncelikle bütün siyasi partilerimize bu nezih seçim çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. 24 Haziranda seçim yapılacak ve bu zamana kadar da bu güzel süreç devam edecek. Seçimin ülkemizin ve milletimizin geleceği için, memleketimizin birlik ve beraberliği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ülkemiz her zamankinden çok çok daha büyük bir performans gösterecek şekilde bu seçimler sonuçlanır ve ondan sonra Türkiye çok çok daha hızlı adımlarla çok daha büyük bir şekilde hem bölgesinde hem dünyada söz sahibi bir devlet haline gelir.’’

’’Bilecik şu anda pistten kalkmak üzere olan uçak gibi”

Bilecik’in gelecek dönem içinde Türkiye’deki en avantajlı şehirlerden bir tanesi olacağını vurgulayan Vali Büyükakın, “Bilecik şuanda pistten kalkmak üzere olan uçak gibi ve Bilecik’i bundan sonraki süreçte ki geleceği çok parlak, ben buna inanıyorum sizlerin de buna inanmanızı ve her ortamda dile getirmenizi temenni ediyorum. Bu sadece buna inanacağımız ve bu ruhla hareket edeceğimiz bir zemin gerekiyor. Bu zeminde yakında yakalanmak üzere. Bilecik’imizin geleceği için de çok hayırlı adımlar ve projelere imzalar atılır. Bu siyasi birlikteliğin Bilecik’in geleceği içinde çok güzel hizmetlere ve projelere vesile olur. Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını, hem Bilecik hem ülkemiz için hem de dünya için barışa ve kardeşliğe, huzura vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

Öte yandan bu programın ardından Vali Büyükakın daha sonra eşi Figen Büyükakın ve beraberindekilerle Sevgi Evlerindeki çocuklarla ve Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek, bayramlarını kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.