Botanik Park için ilk kazma vuruldu

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, park çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Başkan Can, “Bölgemiz ve ülkemizde örnek projelerden birini daha Botanik Park Projesi ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde en zengin aromatik, endemik, tropikal ve botanik özelliklerine sahip şehrimizin bu özelliklerini rengarenk çiçeklerin ahengiyle yapımını hızla başlanan Bilecik Belediyesi Botanik Park projemiz ile süsleyeceğiz. Bilecik gerek ekonomik, gerek tarihi gerekse yeşili ile ülkemizde öne çıkan bir şehir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı açısından şuan Paris, Londra, Berlin gibi Avrupa’nın metropol şehirleri geride bırakan bir şehir. Yapımı başlanan Botanik Parkımız ile bu özelliğini ön plana çıkartarak adından söz ettireceğine eminiz. Şehrimizin son yıllarda öne çıkan turizm potansiyeli bizleri ziyadesi ile memnun etmekte. Bu turizm potansiyelini doğru ve verimli kullanmak adına bizlerde Bilecik Belediye Başkanlığı olarak turizm noktalarımızın genişlemesi ve canlanması doğrultusunda Botanik Park Projemizi, Bilecikimizin eski yerleşim alanı olan vadimizde yeniden canlandırarak turizme açmayı hedefliyoruz” dedi.

“Botanik Park projemizin içinde her şey mevcut”

Başkan Can, Botanik Park projesinin içinde her şeyin olduğunu ifade ederek, “Tamamlandığında kültürel zenginliklerin doğal güzellikler ile buluşacağı projemizde yok yok. Seyir terasları, doğal yürüyüş yolları, süslü çeşmeler, kristal sera, kafeteryalar ve restoranlar, doğal görünümlü süs havuzları ve çeşitli süs bitkileri ile donatılacak. Çiçeklerin eşsiz kokusu ile hemşehrilerimiz ve gelen ziyaretçilerimiz kendilerini cennetten bir bahçenin içerisinde bulacaklar. 2019 yılının ilk çeyreğinde hizmete açmayı planladığımız Bilecik Belediyesi Botanik Park, Edebali Vadisi’nde doğal sit alanı içerisindeki 12 bin 500 metrekare alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek. Projemizin ülkemize ve Bilecikli hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.