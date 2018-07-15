Bozüyük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İlçedeki etkinlikler kapsamında ilk olarak İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği ziyaret edildi. Burada şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunan şehitlik ziyaretinde İlçe Müftüsü Selami Bağcı tarafından edilen dualar başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna bağışlandı. Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Şehitlik ziyaretinin sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “15 Temmuz’u kelimelerin düğümlendiği bir gün olarak anıyoruz. Ama ilk başta o gün vatan için, millet için, devleti ve bayrağı için, tüm ailesi için, ülkesi için, sokaklara çıkarak gerçekten darbeye darbe yapan o şehitlerimizi minnetle yâd etmemiz gerekiyor. Kelimelerin düğümlendiği noktadayız, çünkü geride bıraktığı her ailenin bir dramı var. Biz bunlara okudukça şahit oluyoruz, görüntüleri izledikçe de inanın ne kadar büyük bir millet olduğumuzu da daha iyi anlıyoruz. Bir eş düşünün, bir anne düşünün, 2 yıl geçmesine rağmen hala daha eşinin ve çocuklarının kokusunu duyduğunu, duyması için ne gerekiyorsa yaptığını, ama bu milleti için de gerçekten onları şehit vermekten ve çok büyük bir gurur ve onurla bahseden bir anneden, oğlunu şehit veren bir babadan ve Türkiye’nin her yerinden vatanı için gerçekten sokağa çıkarak gerekirse tankların altına yatan gerekirse silahlara kurşunlara karşı koşarak ülkesi için hayatını hiçe sayan insanlardan bahsediyoruz. İşte bir Kurtuluş Savaşı mücadelesini, bir Çanakkale ruhunun bu gün bile hayatta olduğunun göstergesini biz 15 Temmuz’da gördük. Unutmamamız gereken gelecek nesillere aktarmamız gereken çok önemli bir gün" dedi.

Ziyarete Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yzb. Murat Günhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Müftü Selami Bağcı, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.