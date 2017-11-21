’Garip’ yeniden sağlığına kavuşmaya başladı

İl Özel kavşağında geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası yerde acıdan içinde kıvranan ve ağzından kanlar gelen köpek için ekipler hareket geçti. ’Garip’ ismi verilen köpek, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Metin Avcı tarafından ağrı kesici vurularak hayvan barınağına götürüldü. Burada ekiplerinin 4 günlük tedavisinin ardından durumu iyi olan köpeğin sağlık durumu günden güne iyi gidiyor.

"Araba çarpmış, korkmuş ve iç kanaması mevcuttu"

Köpeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, köpeğin barınağa geldiğinde durumun kötü olduğunu söyleyerek, "Araba çarpmış, korkmuş ve iç kanaması mevcuttu. İç kanamasını hayvanın durdurduk. Antibiyotikle tedavisine devam ediyoruz. Arka ayağında bir sinir zedelenmesi var. Onun da geçmesi için yaklaşık 1 hafta gibi bir süremiz var. Ondan sonra kısırlaştırıp tekrar aldığımız ortama geri bırakacağız hayvanı. Şuanda sağlık durumu gayet iyi durumda" dedi.

"Sürücüleri uyarıyorum dikkatli olsunlar"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Sanayi rampasından aşağı doğru inen sürücüleri uyararak, "Bahçelievler mahallemizde bu araba çarpmaları hayvanlara çok sık oluyor. Dün akşam da aynı bir vak’a oldu, fakat kurtaramadık. Sürücüleri buradan uyarmak istiyoruz. Özellikle Bahçelievler Mahallesinde sanayi rampasından aşağı inerken biraz daha yavaş inip hayvanları gözetleyerek inmeleri çok daha iyi olur. Çünkü öyle üzücü vak’alar oluyor" dedi.

"Adını Garip koyduk"

Hayvanın barına geldiğinde köpeğe ’Garip’ adını koyduklarını anlatan Avcı, "Buraya geldiğinde ismi yoktu, buraya geldiğinde Garip ismini koyduk. Yaklaşık 1 yaşında bir hayvanımız. Sağlık durumu şuan gayet iyiye gidiyor. Bir hafta içinde de salacağız. Cinsi kırma bir sokak hayvanı" dedi.