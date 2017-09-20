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20 Eylül 2017 12:55

Osmaneli ‘de ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, ’İlköğretim Haftası’ münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Osmaneli ‘de ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

20 Eylül 2017 12:55


İlk tören, Atatürk anıta İlçe Milli Eğitim Müdür Mahmut Ekinci tarafından çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasın ardından sona erdi. Daha sonra program Balaban İlkokulu bahçesinde devam etti. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Balaban İlkokulu Okulu Müdürü Necmettin Tekbaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Tekbaş, ülkenin kalkınmasında en önemli unsurun iyi yetişmiş, kaliteli insan gücü olduğunu belirtererk, "Üreten, sosyal sorumluluk sahibi, ülkemizin kaynaklarını en iyi şekilde toplum yararına kullanan bireylerin yetişmesi biz eğitimcilerin en önemli hedefidir. Okulumuz, öncelikli olarak iyi bir insan, üreten, başarılı, idealist, sorumlu bireyleri topluma kazandırmak hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir. Büyük önder Atatürk’ün "En mühim ve öncelikli işimiz eğitim meselesidir. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır; ya da bir esaret ve sefalete terk eder" diyerek, milletlerin hayatında eğitimin anlam ve önemini işaret etmiştir. Bu işareti alan ve kurum kültürü ile çalışmalarına devam eden, öğretmen, eğitim çalışanları ve gönüllü sivil toplum üyelerimizin bir ekip anlayışı ile "en iyi eğitimi sunma, bizlere emanet edilmiş olan geleceğimizin mimarı olacak ve gelecekte bizleri hür, müstakil, şanlı bir cemiyet halinde yaşatmalarını beklediğimiz öğrencilerimizi topluma geçmişte olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da kazandırmak için büyük bir gayretin içinde olacağız" dedi.


Program, ilkokul öğrencilerinin şiir okumaları ve halk oyunları gösterilerinin ardından bu yıl okula yeni başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencilerinin çiçekler vererek ’Hoş geldiniz’ karşılamalarıyla sona erdi. Program sonunda Osmaneli protokolü 1’inci sınıflara giderek öğrenciler ile sohbet ettiler, derslerinde başarılar dilediler.


Osmaneli de Kutlanan İlköğretim haftası programına, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Rıza Gazel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Mahmut Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.




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