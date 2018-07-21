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21 Temmuz 2018 12:46

Takla atan traktörde sıkışan baba ve kızını Afad kurtardı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve traktörde sıkışan baba ve kızını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı.

Takla atan traktörde sıkışan baba ve kızını Afad kurtardı

21 Temmuz 2018 12:46


Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Başköy Köyü içerisinde seyir halinde bulunan Edip Dinçer (48) yönetimindeki 43 NU 609 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine ve Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Afad ekipleri traktör altında sıkışan sürücü Edip Dinçer ve kızı Burcu Dinçer’i (15) sıkıştıkları yerden kurtardılar.


Öte yandan, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, traktör altında sıkışan sürücü Edip Dinçer, tedavi amacı ile Eskişehir’e sevk edildi.




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