Vali Büyükakın hazırlıkları inceledi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt İlçe Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Albay Deniz Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve beraberindekilerle birlikte 737. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin layıkıyla yapılması için, şenlik alanı ve çevresinde incelemede bulundu.

İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Büyükakın, "Söğüt ruhu bizi biz yapan ruhtur. Bu ruhu yaşatmak bizim en büyük borcumuzdur. 3 gün sürecek şenlikler öncesi ön hazırlıkları gözden geçirdik. Şenliklerimize katılacak olan devlet büyüklerimizin ve vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde katılmaları için hem trafik hem güvenlik hem de diğer yönlerden tedbirlerimizi yerinde inceliyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı şenliklerimize bekliyoruz. Söğüt bir ruh, kök, varoluş ve diriliş. Bizim vazifemiz Söğüt ruhunu yaşatmak. Söğüt ruhu bizi biz yapan bir ruh ve biz öncelikle bu ruha hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.