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09 Haziran 2018 10:54

Bingöl şehidi memleketine uğurlandı

Bingöl’de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Er Şevki Eren Yatkın, memleketi Kastamonu’ya uğurlandı.

Bingöl şehidi memleketine uğurlandı

09 Haziran 2018 10:54


Dün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Karakolu’ndan çıkan askerlere teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda Piyade Er Şevki Eren Yatkın (20) şehit olmuş, 3 asker ise yaralanmıştı. Şehit Yatkın’ın naaşı, kaldırıldığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morgundan alınarak ambulansla Bingöl Havalimanı’na getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşının katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, öz geçmişi okundu. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, “Bu vatanda hür bir şekilde, bağımsız bir şekilde, güçlü bir şekilde yaşamamız şehitlerimiz sayesindedir. Onların emanetlerini hiçbir zaman yere düşürmeden gönlümüzde onları yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu hain saldırıyı yapanları lanetliyorum. Terörü, teröre destek olanları, terörün arkasındaki güçleri, zihniyetleri lanetliyorum. Bir insanlık suçu olan terörle yıllardır ülkemize, milletimize saldıranları lanetlediğimiz gibi amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu yaptıkları hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacaktır. Silah arkadaşları başta olmak üzere hükümetimiz, devletimiz onlara gerekli karşılığı en kısa sürede verecektir. Bu yaptıkları saldırı, şehidimizin şahsında birliğimize ve beraberliğimize yapılan saldırıdır. Bunda hiçbir zaman başarılı olamayacaklar” dedi.


Müftü Muharrem Genç tarafından dua edilmesinin ardından şehit Yatkın’ın naaşı, Türk Yıldızları uçağı ile memleketi Kastamonu’ya gönderildi. Törene Vali Ali Mantı, 49’uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.




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