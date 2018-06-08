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08 Haziran 2018 11:36

Bingöl’de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bingöl’de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bingöl’de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

08 Haziran 2018 11:36


2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Bingöl’de İMKB Mustafa Kemal Paşa ilkokulunda karne töreni düzenledi. Törene Vali Ali Mantı, Milli Eğitim İl Müdürü Kadri Engin, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Vali Yardımcısı Cevat Gün ve öğrenci velileri katıldı. Birinci sınıf öğrencilerine karnelerini veren Vali Mantı, onları mezun etmenin mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.


60 bin öğrenci, 4 bin öğretmen ve 367 eğitim kurumuyla Bingöl’de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Vali Mantı," Bingölümüzde eğitim ve öğretim faaliyetleri son derece iyi gidiyor. Özellikle fiziki yapıda çok büyük gelişmeler var. Okullarımızın fiziki yapısı son derece iyi durumda. Hatta Türkiye standartlarının üzerinde. İnşallah yatırımlarımız da devam edecek. Bingöl’de yetişen gençlerimiz önce ilimize sonra ülkemize daha sonra tüm insanlığa her türlü hizmeti verecek. Güzel günler, güzel gelecekler bizleri bekliyor. Öğrencilerimiz bahtları açık olsun”dedi.


Vali Mantı ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, karnelerini alan çocuklara hediye de verdi.




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