Bingöl’de davullu zurnalı halk koşusu

Bingöl Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla ‘Sağlıklı bir yaşam için koşabiliyorken koş’ sloganıyla ikinci halk koşusu düzenlendi. Bingöl Şehir Stadyumunda kayıtların alınmasının ardından Erkekler, kadınlar, 35 yaş üstü erkekler ve 34 yaş üstü kadınlar olmak üzere 4 kategoride yarış yapıldı. Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan’ın yanı sıra her yaştan yüzlerce kişinin katıldığı yarışma emniyet ekipleri de yol güvenliği aldı. Halk koşusuna katılanlar Çapakçur Viyadüğünü geçerek çarşı merkezinde bulunan Hükümet Konağı önünde kadar koşarak yarışı tamamladı. Her yaştan katılımın olduğu yarışmada 64 yaşındaki Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan’da silikozis hastaları için koşuda yer aldı.

Bu yıl ikinci halk koşusunu tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi;"Değişik kategorilerde vatandaşlarımız koştu. Farkı kategorilerde ödüllendirmeler yapıldı. Bu etkinlik hem spor kültürünü hem de sosyalleşme açısından Bingöl’e ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı bu etkinliğe ilgi gösteren sporcu arkadaşlara, paydaşlarımıza, görevli personellere ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz”dedi.

Milli atlet yarışmaya katıldı 1. oldu

Erkekler kategorisinde yarışmaya Milli Atlet Yavuz Ağralı katılarak birinci oldu.

Düşüncelerini aktaran Ağralı , “Bende belediyemizin düzenlemiş olduğu halk koşusuna katıldım ve birinci oldum. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Her zaman hayal etmiştim, kendi memleketimde koşmayı sonunda hayalim gerçek oldu” dedi.

64 yaşında silikozis hastaları için koştu

Silikozis hastalığına dikkat çekmek amacıyla 64 yaşındaki Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan’da halk koşusuna katıldı. Yarışma sonrası konuşan Karaaslan," Bugün geleneksel bir koşu yapıldı. Burada silikozis hastaları için koştum. Onlar umudu olmak için koştum. Yarın anneler günü onlara dostluk, kardeşlik mesajı vermek için koştum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz koşuyor, kadınlar koşuyor, yaşlılarımız koşuyor. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmada, erkekler ve kadınlar kategorisinde birinciler 700, ikinciler 500, üçüncüler 300 TL, 35 yaş üstü erkekler ve kadınlar kategorisindeki birinciler 400, ikinciler 300, üçüncüler ise 200 TL ödül hediye çeki ve madalya kazandı. Tüm kategorilerde ilk 20’ye giren yarışmacılara ise günün anlamına binaen madalya verildi.

Dereceye girenlerin ödüllerini Başkan Barakazi ve diğer protokol üyeleri verdi.