Bingöl’de dilenci operasyonu: 40’ı yakalandı

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da yoğun olarak şikayet ettiği dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, çarşı merkezi başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu kavşaklar, cami önleri ve kabalık caddelerde bulunan dilenciler yakalandı. Yakalanan 10’u çocuk 40 dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı. Kişi başı 130 TL idari para cezası kesilen dilenciler daha sonra il dışına gönderildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, özellikle kendilerini Suriyeli olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

İnsanların vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği belirtilen açıklamada, “Ramazan ayı dolayısıyla sayıların atış gösteren dilencilere yönelik operasyon ve denetimler sıklaştırılarak devam edilecek. Özellikle cami önlerinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dilenen bu şahıslara vatandaşlarımız da itibar etmemelidir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas davranmalı ve ihtiyacı olmadığı halde dilenenlere dikkat etmesi gerekiyor” denildi.