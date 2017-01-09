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09 Ocak 2017 12:26

Muhtaç ailelere 900 bin TL yardım

Muhtaç ailelere 900 bin TL yardım

09 Ocak 2017 12:26

Bingöl’de faaliyet gösteren Merhamet Eli Muhtaç ve Yoksullarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Merhamet Eli), 4,5 yılda 15 bin 881 aileye 900 bin TL ayni ve nakdi yardımda bulundu.
2012 yılı Haziran ayında kurulan Merhamet Eli, 2016 yılı sonuna kadar yardıma muhtaç ailelere 900 bin TL yardımda bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Tamaç, 2012 yılında faaliyetlere başladıklarını belirterek, “O günden bugüne ilimizin merkez ve merkeze bağlı yakın köylerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süre zarfında gücümüz nispetinde köylerde ve merkezde ne kadar mağdur varsa ulaşmaya çalıştık. Bugüne kadar Bingöl’de gitmediğimiz sokak, girmediğimiz mahalle, çiğnemediğimiz cadde kalmadığını söylesek abartmış olmayız. Yaptığımız yardımlarda kişilerin ırkına, dinine, meşrebine bakmaksızın, sadece bizleri ilgilendirdiği kısmına yani mağduriyetine bakarak yardım ediyoruz” dedi.

2016 yılında 371 bin TL yardım
2016 yılı içerisinde 4 bin 83 aileye, 371 bin 898 TL tutarında ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını belirten Tamaç, 2012 yılından buyana ise 15 bin 881 aileye 900 bin TL yardımda bulunduklarını söyledi. Tamaç, “Yardım ettiğimiz aile sayısını 4 nüfusla çarptığımızda, 60 bin kişinin üzerinde insan yapıyor. Hamdolsun yaptığımız yardım miktarının bizim ölçekte bir dernek için iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Kardeş aile projesi
Derneğin “Kardeş aile projesini” hayata geçireceğini belirten Tamaç, şunları söyledi:
“Bingöl’de durumu müsait olan ve varlıklı olan ailelerimiz varsa mağdur ailelerimizle kardeş yapmak istiyoruz. Kardeş aile çalışmamızla, Bingöl’de veya farklı bir şehirdeki birilerini ilimizdeki bir mağdurla kardeş yapıyoruz. Kişi gücü nispetinde aylık sabit bir gelir şeklinde yardım yapabilir. Buradan maddi durumu iyi olan vatandaşlarımıza muhtaç bir aileyi kardeş edinmesi çağrısı yapıyoruz. Hepimiz birer mağdur aile adayıyız, kimse yarınının ne olacağını bilemez.”



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