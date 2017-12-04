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04 Aralık 2017 17:09

Özel bölmedeki kaçak sigaralar ele geçirildi

Bingöl’de polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta koltuğun altına yapılan ve elektronik sistemle açılan özel bölmede 4 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Özel bölmedeki kaçak sigaralar ele geçirildi

04 Aralık 2017 17:09


Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada merkez Simani Mahallesi’nde belirlenen bir araç durduruldu. Polisin durdurduğu araçta komple tabanını kaplayan elektronik sistemle oluşturulmuş, piston vasıtası ile kalkan gizli bir bölme belirlendi. Gizli bölmeyi açan polis 4 bin 80 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. Araca savcılık talimatıyla el konulurken, şüpheli B.K. gözaltına alındı.


Şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.




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