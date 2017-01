Sarıkamış şehitleri yürüyüşlerle anıldı

Doğu ve Güneydoğu’daki kentlerde, 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen askerler için yürüyüş yapıldı. Bingöl’de düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “15 Temmuz’da ülkemize saldırılanlar ile Birinci Dünya Savaşı’nda saldıranlar farklı güçler, farklı zihniyetler değil. 100 yıl önce yapılan hesaplar neyse bugün de benzer hesaplar yapılıyor” dedi.

102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerler, Elazığ, Mardin, Bingöl, Siirt, Tunceli ve Şırnak’ta düzenlenen yürüyüşlerle anıldı.



Bingöl

Bingöl’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başladı. Yürüyüşe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Arıkan, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Dev Türk bayrağının açıldığı alanda yürüyüşe geçen vatandaşlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla valilik bahçesine kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış’ın 102. yıl dönümünün idrak edildiğini söyledi. Yılmaz, “Sarıkamış’ta bu vatan için en değerli varlığını, canını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’, biz buna inanıyoruz. Şehitlerimize minnettarız. Onları her zaman kalbimizde yaşatıyoruz ve onların bıraktıkları emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Sarıkamış, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir hadisedir. Osmanlı İmparatorluğu çöküşünü anlatan hadiselerden bir tanesidir. Bizim o dönemleri çok iyi incelememiz ve anlamamız lazım” dedi.



“Benzer hesaplar yapılıyor”

Bugün yaşanan bir takım hadiselerin 102 sene önce yaşananlarla benzerlikler teşkil ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

“15 Temmuz’da ülkemize saldırılanlar ile Birinci Dünya Savaşı’nda saldıranlar farklı güçler değil, farklı zihniyetler değil. 100 yıl önce yapılan hesaplar neyse bugün de benzer hesaplar yapılıyor. Bu ülkeyi parçalamaya, gücünü azaltmaya çalışıyorlar. Kardeşliğimizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Birliğimizi bozmaya çalışıyorlar, vatanımızı işgale hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Bizim geçmişi de çok iyi anlayıp, oradan sağladığımız şuurla geleceğe yürümemiz lazım.”

15 Temmuz’daki kahramanlıkların, Sarıkamış’tan, Çanakkale’den farklı olmadığını anlatan Yılmaz, “Aynı ruhun yeniden tezahür etmiş halidir. Aynı mücadelenin bugünkü dünyaya yansımış halidir. Bunun da çok iyi farkında olmamız lazım. Bu şuur olmadığı sürece maalesef başkalarının oyuncağı olmaktan kurtulamayız. Özellikle genç nesillerimizin, bu uluslararası güç odaklarının bölgemizi, coğrafyamızı parçalamaya, kaynaklarımızı sömürmeye çalışan güç odaklarının maşası haline dönüşmemesi için bu şuuru her zaman diri ve güçlü tutmamız lazım” diye konuştu.

Program, şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sonra erdi.



Elazığ

Elazığ’da da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından organize edilen anma programına Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağı, Türk bayraklı bere, eldiven ve atkının dağıtılmasının ardından toplanan kalabalık yürüyüşe geçti. İstasyon Caddesi’nden başlayan yürüyüşe katılanlar Gazi Caddesi üzerinden Öğretmenevi önüne kadar geldi. Öğretmenevi önünde mehteran takımın gösterisini izleyen grup, daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.

Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıldönümü münasebetiyle bir program gerçekleştirildiğini belirten Vali Yardımcısı Mustafa Gül, “Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün önderliğinde bir program gerçekleştirdik. Tam bundan 102 yıl önce Sarıkamış’ta 60 bin ecdadımız donarak veyahut hastalanarak Hakkın rahmetine kavuştular. Her birini saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz. Bizim inancımıza göre şehitler ölü değildirler. Rabbimiz şehitlerin ölü olmadığını buyuruyor” dedi.

Sarıkamış şehitlerini anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde tertiplemiş olduğu “Vefa Yürüyüşü”nde hep birlikte olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “Sarıkamış bizim tarihimizde büyük bir destandır. Bizim inancımız gereği de şehitlerimizin ölmediğini biliyoruz. Rabbimiz onları farklı mekandan geçişleri gibi değerlendiriyor. Biz onları unutmadık. Binlerce çocuğumuzla burada bu soğuk havada onların yaşamış olduğu sıkıntıyı göstermek için buradayız. Biz vatanımızı, bayrağımızı, memleketimizi seven insanlarız. Tarihimizi, atalarımızı unutmayacağız ki yarınımız daha sağlam ve güçlü olsun” diye konuştu.

Program Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.



Şırnak

Şırnak’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi önünde toplanan öğrenci ve vatandaşlara atkı, bere ve eldiven dağıtıldıktan sonra yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, şube müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Şehir Stadyumu’nda sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, “Sarıkamış’ta kaybettiğimiz 90 bin şehidin 102. anma yıldönümü bugün. 90 binin üzerinde vatan evladı bu ülke için, bu vatan için, bu toprak için canlarını seve seve verdiler. Allahuekber Dağları’nda birçoğu donarak şehit oldu. Geriye kalan kısmı da Rus askerleri ile savaşarak yaklaşık 18 bin askerimiz şehit olmuştur. Toplamda 90 binin üzerinde şehit vermişizdir. Hepimizin bildiği gibi bu topraklar kolay kolay kazanılmadı. Kolay kolay bugünlere gelmedik. Allah devletimize, milletimize güç, kuvvet versin. Ordumuza kuvvet versin” dedi.

Program, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.



Tunceli

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüş, İlçe Gençlik Merkezi bahçesinde sona erdi. Yürüyüşe; Kaymakam Harun Kazez, Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Garnizon Komutanı Abdullah Erten, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Grup, yürüyüş boyunca tekbir getirerek, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Vatan sana canım feda” sloganları attı.

Sarıkamış şehitlerini bir kez daha rahmetle andıklarını belirten Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, “Bizler geçmişimizle geleceğe güvenle bakan bir milletiz. Fiilen savaşta olmasak dahi vatanımız saldırılar altında. İzmir’deki menfur olayı gördünüz. Kahraman polisimiz olmasaydı belki yüzlerce canımız şehit olacaktı. Allah şehitlerimizden razı olsun. Biz vatanımızın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her bir sathında kanıyla, canıyla mücadele etmiş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.



Mardin

Mardin’de Artuklu Üniversitesi Kampüsü’nde bir araya gelen yüzlerce kişi, dua ve tekbirlerle Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu’na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Yaman, Sarıkamış şehitlerinin Türkiye’nin 81 ilinde aynı saatte anıldığını söyledi. Vali Yaman, “Gördüğünüz gibi Mardin’imizde de üniversite kampüsünde öğrenci, esnaf ve vatandaşımızla birlikte yürüyüş yapıyoruz. Sarıkamış şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bundan dolayı geçmişimizle geleceğe güvenle bakan bir milletiz. İnşallah hep böyle olur” diye konuştu.



Siirt

Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda start verilen yürüyüş, Atatürk Anıtı ve Güres Caddesi güzergahından devam ederek, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünde sona erdi. Türk bayrakları ve Sarıkamış destanını anlatan pankartların taşındığı yürüyüşe, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşte sık sık, “Kahrolsun PKK”, “Vatan sana canım feda”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Polise, askere uzanan eller kırılsın” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından anma programına Siirt Üniversitesi’nde konferans salonunda devam edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı dolayısıyla İl Müftülüğü’nce Kur’an kurslarında ve camilerde okunan 102 hatmin duası, İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından okundu. Sarıkamış ile ilgili belgesel filmin de izletildiği etkinlikte, Siirt Valiliği’nce hazırlatılan hoşaf ve buğday ekmek katılımcılara dağıtıldı.

Etkinliğe katılanlara Mustafa Armağan’ın “Çanakkale’de Doğan Ümit - Asım’ın Nesli” adlı kitabı da dağıtıldı.