Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 13:37

Ahlat’ta açılan resim sergisi büyük beğeni kazandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Selçuklu İlkokulu ve Ortaokulu tarafından açılan resim sergisi büyük beğeni kazandı.

Ahlat’ta açılan resim sergisi büyük beğeni kazandı

02 Haziran 2018 13:37


Resim sergisinin açılışına Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Belediye Meclis Üyesi Güven Gültay, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Akgül, yapılan resimlerin oldukça güzel olduğunu ifade ederek, çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı. Daha sonra Selçuklu İlköğretim Kurumu tarafından hazırlanan "Heybe" adlı derginin ikinci sayısı açılışa katılanlara hediye edildi. Kaymakam Akgül ve beraberindekiler dergiyi inceleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etti. Ardından hazırlanan kum sanatı gösterisiyle birlikte sergi programı sona erdi. Serginin ardından kısa bir değerlendirme yapan Selçuklu İlköğretim Okulu Müdürü Zahir Gültepe, "Yıl boyunca okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından yapılan tuval üzerine yağlı boya resim çalışmalarımızı sergiledik. Oldukça güzel bir sergi oldu. Sergimizde ki resimlerin 25 tanesini öğrencilerimiz, 16 tanesini ise okulumuz resim öğretmenlerinden Ercan Angay tarafından yapıldı. Sergimizi gezenlerde resimleri oldukça beğendi. Ayrıca ikinci sayısını çıkardığımız okul dergimizi de burada dağıttık ve oldukça ilgi gördü. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.


Öte yandan Pazar günü saat: 17.00’a kadar açık kalacak sergiyi isteyen vatandaşların da gezebileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç