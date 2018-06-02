Ahlat’ta açılan resim sergisi büyük beğeni kazandı

Resim sergisinin açılışına Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Belediye Meclis Üyesi Güven Gültay, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Akgül, yapılan resimlerin oldukça güzel olduğunu ifade ederek, çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı. Daha sonra Selçuklu İlköğretim Kurumu tarafından hazırlanan "Heybe" adlı derginin ikinci sayısı açılışa katılanlara hediye edildi. Kaymakam Akgül ve beraberindekiler dergiyi inceleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etti. Ardından hazırlanan kum sanatı gösterisiyle birlikte sergi programı sona erdi. Serginin ardından kısa bir değerlendirme yapan Selçuklu İlköğretim Okulu Müdürü Zahir Gültepe, "Yıl boyunca okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından yapılan tuval üzerine yağlı boya resim çalışmalarımızı sergiledik. Oldukça güzel bir sergi oldu. Sergimizde ki resimlerin 25 tanesini öğrencilerimiz, 16 tanesini ise okulumuz resim öğretmenlerinden Ercan Angay tarafından yapıldı. Sergimizi gezenlerde resimleri oldukça beğendi. Ayrıca ikinci sayısını çıkardığımız okul dergimizi de burada dağıttık ve oldukça ilgi gördü. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Öte yandan Pazar günü saat: 17.00’a kadar açık kalacak sergiyi isteyen vatandaşların da gezebileceği belirtildi.