Anadolu’da ürünler filizlendi

İlçedeki tarım alanlarını gezen AHZO Başkanı Necat Demirden, ilçede oldukça iyi bir tarım potansiyeli olduğunu, fakat pazar sorunu yaşandığını vurguladı. Bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ifade eden AHZO Başkanı Necat Demirden, Van Gölü havzasındaki Ahlat’ta patates, şeker pancarı, fasulye, domates, kavun ve karpuz başta olmak üzere birçok sebze ile meyvenin yetiştirildiğini, ilçede alternatif ürün bolluğunun yaşadığını, fakat yeterince kendilerini anlatamadıklarından dolayı pazar sıkıntısı çektiklerini anlattı. Bölgede domates, mısır, ayçiçeği, patates, pancar, fasulye, elma, armut, üzüm, kısacası akla gelebilecek birçok ürünün yetiştiğini anlatan Demirden, "Artık ürünlerimiz son safhaya geldi. Buğday başaklarımız da sararmaya başladı. Bir an önce buğday fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz. Ahlat’ta amacımız artık organik tarıma geçmek. Oda olarak devamlı kontrollerimizi yapıyoruz. Verimde, kalitede en üst seviyeyi yakaladık. Bölgede kendi mikro klimasını oluşturan Ahlat toprakları, ürün çeşitliliği ile önemli bir tarım cenneti olacak ve Türkiye pazarında yerini alacak. İnşallah bundan böyle Türkiye’nin bir Çukurova’sı, Ege’si, Akdeniz’i gibi meyve ve sebzede öncü bir yer olur" dedi.

AHZO Başkanı Demirden, ilçenin Nemrut ve Süphan dağları arasında Van Gölü’nün ise kıyısında olması münasebetiyle farklı bir coğrafi özelliği olduğunu vurgulayarak, "Ahlat; bulunduğu bölgede, bulundu yörede kendi mikro klimasına sahip. Bundan dolayı birçok alternatif ürün yetişmesine de müsaade ediyor. Burası bir Akdeniz gibi, Ege gibi farklı pek çok ürünün yetişmesine müsaade ediyor. Bütün çiftçilerimiz dağda taşta çalışarak ürününü hasada hazırlıyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklardır. Ahlat, tarımda bölge bazında lider durumunda. Türkiye pazarında da söz sahibi olmak istiyoruz. Devlet yetkililerimiz de bize özverileri ve yardımları oluyor. Bu desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Ayrıca patateste Türkiye ortalamasında yüzde 5, beyaz fasulyede yüzde 3 oranında ekonomiye katkı sunuyoruz. Şeker pancarında ve buğdayda da Türkiye pazarında olduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.