Anne adayları için gebe okulu

Hamile kadınlara ilk günden doğuma kadar ki süreçle ilgili bilgilerin verildiği gebe okulunda, anne adayları doğuma hazırlanıyor. Güroymak Sağlık Müdürlüğü personellerinden Ebe Çağla Omurca ve Ebe Havva Oğuz tarafından “Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebeler” başlığı altında açılan gebe okulunda eğitimler vermeye başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Ebesi Çağla Omurca, gebelere eğitim sırasında çeşitli ikramlar verdiklerini belirterek, “Sağlıklı nesiller için gebelik sürecinin en uygun şekilde geçirilmesi, böylelikle sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi ve önlenebilir sıkıntıların giderilmesi amacıyla ilçemizdeki gebelere ‘Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik’ başlığı altında eğitim vermeye başladık. Gebe okulumuzda verilen eğitim sayesinde anne adaylarına yararlı oluyoruz. Okulumuza şimdilik 11 gebe bayan katıldı. Eğitime gelen gebelere katılımcı belgeleri verildi ve ebe hanımların hazırladıkları ikramlıklar hediye edildi” dedi.

Anne adaylarının gebe okuluna kayıt yaptırabileceklerini söyleyen ebe Havva Oğuz ise, “Gebelikte oluşan değişiklikler ve acil yardım alınması gereken durumlarla ilgili bilgi veriyoruz. Gebelikte değişen psikolojik durum, cinsel yaşam, beslenme, ağız ve diş bakımı, oluşabilecek hastalıklar, doğum yöntemleri, emzirmenin faydaları, egzersizlerin faydaları, doğum ağrısı ile baş etmenin yolları, doğum öncesi egzersizleri, doğum teknikleri, normal doğum, doğum çantasının hazırlığı gibi bilgiler vererek doğum salonunun tanıtımını yapıyoruz” diye konuştu.