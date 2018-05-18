Belediyeden kadınlara meslek edindirme kursu

Adilcevaz Belediyesi ve Kalkınma Bakanlığı (SODES) katkılarıyla İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bayanlara yönelik açılan meslek edindirme kursları sayesinde, bayanlar yapacakları el emeği ürünlerini satarak kendi ayakları üzerinde durabilecek. Proje kapsamında kursa katılacak olan bayanlara geleneksel kıyafet tasarımı, cam-seramik ve hediyelik eşya, kuaför, epilasyon ve cilt bakımı, takı tasarımı ve aşçılık kursları verilecek. Kursun açılışında konuşan Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, bayanlara önemli mekân kazandırıldığını ifade ederek, “İlçemizdeki kadınların daha iyi ortam ve şartlarda eğitim alabilmeleri için belediyemiz ve Kalkınma Bakanlığı’nın SODES projesi kapsamında onlara yeni bir mekân hazırlandı. Bu mekân sayesinde inşallah bayan kursiyerlerimiz burada alacakları eğitim ve yapacakları işlerle aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Zamanla bu mekânın daha iyi hale gelmesi için maddi imkânlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Belediye Başkanımıza ve belediyemiz personeline böyle bir proje hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu mekânın kursiyerlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Adilcevaz Belediyesi Başkanvekili Cemil Günay ise, kadınlara yönelik olarak yürütülen projenin büyük faydalar getireceğine dikkat çekerken, verilecek mesleki bilgi ve beceri kursları sayesinde, kadınların mesleki anlamda yeterli duruma gelmelerine katkı sağlanacağını vurguladı. Açılışa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanvekili Cemil Günay, Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, İlçe Milli eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.