Bitlis Valisi Ustaoğlu: “Uyuşturucu ile topyekûn mücadele edeceğiz”

Bitlis Valiliğinde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde güvenlik toplantısına başkanlık yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, eğitim öğretim yılında okullarda alınacak tedbirleri sıralarken, en önemli vurgusu da uyuşturucu satıcılarına yönelik oldu. Okulların önlerinde alınacak önlemleri de sıralayan Vali Ustaoğlu, muhtarlar başta olmak üzere okul yöneticileri ve velilerin bu konuda dikkatli olmalarını da istedi. Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun açılışını yapacaklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, “İlimiz genelinde 90 binin üzerinde öğrenci ile başlayacak dönemin memleketimize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabiî ki bu eğitim öğretim sezonunun başlaması bizim için önemli yeni atama ve tayinler noktasında öğretmen sıkıntımızı minimize ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşanmadan eğitim öğretimimize başlayacağız. Tabi en önemlisi bu yaz dönem içerisinde okullarımızda yapılması gereken tadilatlar yüzde 85'in üzerindedir. Eğitim malumunuz biz veli ve yöneticiler olarak üzerinde en çok durduğumuz konudur. Çocuklarımızın hem fiziki şartlar itibari ile hem de imkanlar itibari ile en iyi eğitim görmeleri gereken konuların üzerinde hassasiyetle duracağımızdan emin olmanızı istiyoruz. Özellikle bu bölgede okul çağına gelen çocuklarımızın eğitime kazandırılması açısında yoğun bir çaba sarf eden ve çocuklarını okula göndermeyen aileler konusunda en üst düzey seferber olmak zorundayız. En önemlisi de okula gidiş gelişlerde servisler konusunda can güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması noktasında okul müdürlerimizi uyarmak istiyorum. Zaman zaman canımızı sıkan olaylar oldu. Bu konuda yönetmelikler mevzuat neyi el veriyorsa okullardaki servis araçlarının durması gereken yerler dahil olmak üzere en üst seviyede hassasiyet göstereceksiniz” dedi.

“Bölgede uyuşturucu ile topyekûn mücadele edeceğiz”

Uyuşturucu ile mücadele konusuna değinen Vali Ustaoğlu, “Hepimizi yakinen ilgilendiren uyuşturucu ile mücadele noktasında çocuklarımız korumak ve kollamak, emniyet tedbirleri başta olmak üzere gerekli tedbirleri almak zorundayız. Bu mücadelenin içerisinde her birimizin yer alması gerekiyor. Yeni güvenlik tedbirleri noktasında açıklanan hususular var. Yeni süreç içerisinde okullarımızda görevlendirilen polislerimiz var. Biz daha önce de görevlendirmeler yapıyorduk. Ancak yeni tedbirler çerçevesinde hem polislerimizin birinci derece ve ikinci derece okullar seviyesinde sürekli polisler olacaktır. Cumhurbaşkanlığımızın gündeminde olan bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu hainlere bu çocuklarımızı zehirlemeye çalışan şerefsizlere meydan vermemeye çalışacağız. Bize düşen en üst düzey mücadeleyi sergileyeceğiz. Okul aile birliği başkanları, yöneticiler, veliler ile birlikte el birliğiyle her birinizin katkıları olacağına inanıyorum. Okul aile birliği başkanları ile iç içe olarak hassasiyet göstermenizi bekliyorum. Okullarda yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bizler de sık sık bir araya geleceğiz. Bu noktada Bitlis ilimizin bu tarihi ve kültürel derinliğinde ilim ve irfan merkezi olan bu ilde bizim bu memlekete nasıl ki geriye dönük tarihin çeşitli dönemlerinde çok kıymetli şahsiyetleri bu memleketin hizmetine verdiysek, bizim çok pırlanta, canavar gibi çocuklarımız var. Özellikle bunları özel takip ederek, bu çocuklarımızın memleketine bu millete hizmet etme noktasında üzerinde duracağımız ne varsa, bize düşen ne varsa bunun üzerinde hassasiyetle duracağız” şeklinde konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun açıklamalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ile ilgili rakamsal verilerden oluşan sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı soru cevapların ardından sona erdi. Gerçekleştirilen toplantıya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Kaymakamları, muhtarlar, idareciler, Okul aile birliği başkanları ve öğretmenler katıldı.