Bitlis’te Ahilik Haftası kutlamaları

Ziyarette ‘yılın ahisi’, ‘yılın kalfası’ ve ‘yılın çırağı’na ödülleri verildi. Burada konuşan Vali Ustaoğlu, Ahiliğin Selçuklulardan bugüne kadar gelen çok önemli bir gelenek olduğunu söyledi. Doğruluk, yardımseverlik ve kardeşlik gibi toplumsal değerleri yansıtan, Anadolu’daki varlığı ile yaklaşık bin yıldır yaşatmaya çalışılan önemli bir gelenek olduğunu aktaran Ustaoğlu, “Ahiliğin nasihatı, günümüze evrensel ilkeleri benimseyen ve bu ilkeler doğrultusunda esnaf ve sanatkar odamızın üyeleri arasında ‘yılın ahisi’, ‘yılın kalfası’ ve ‘yılın çırağı’nı belirleyip ödüllerini verdik. Bugün de evrensel olarak çok önemli nasihatleri içerisinde barındıran Ahilik nasihatini da dinledik. Kardeşliğin, yardımseverliğin çok ön planda olduğu bir dönemde böyle bir geleneği yaşattıkları için esnaf odamız başta olmak üzere ticaret odamızı ve ilimizin tüm esnaflarını kutluyorum” dedi.

Daha sonra Ustaoğlu’na Ahi cübbesi giydirilerek çiçek takdim edildi.