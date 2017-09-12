Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 11:56

Müdür Asak’tan köy ziyaretleri

BİTLİS (İHA) – Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, üreticileri köylerinde ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinliyor.

Müdür Asak’tan köy ziyaretleri

12 Eylül 2017 11:56


Bitlis’in Tatvan ve Ahlat ilçelerine bağlı köylerde çiftçilerle bir araya gelen Asak, yoğun üretim yapılan domates, kuru fasulye ve şeker pancarı alanlarını gezdi. Çiftçilerin ve tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sıkıntılarını dinleyerek üretimde karşılaşılan problemlere birlikte çözüm bulacaklarını ifade eden Asak, müdürlük olarak üzerlerine düşen her türlü görevi zamanında yerine getireceklerini, tüm imkanlarla üreticilerin hizmetinde olduklarını ve il genelinde tüm köylere ziyarette bulunarak üreticilerle bir araya geleceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç