Tatvan’da öğrenciler sinema ile buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan işbirliği ile hayata geçirilen "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi Tatvan ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Proje sayesinde ilçedeki birçok öğrenci, ilk defa sinema ile buluşma imkanı buldu.

"Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakam Mehmet Ali Özkan, proje kapsamında oluşturulan komisyonca belirlenen ilk, orta ve lise öğrencilerinin sinema ile buluşacağını söyledi. Projenin önemine vurgu yapan Özkan, “Sinema gerçekten insan hayatını değiştiren, insanoğlunun bulduğu önemli buluşlardan birisi. Son derece yaygın bir şekilde, topluma, her yaş kesiminden insana hitap ediyor. Dünyadaki bütün farklı kültürleri aslında birbirine yaklaştırıyor. Halkların birbirini tanımasına vesile olması hasebiyle de oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda da hayata geçirilen ‘Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği’ projesi ile ilçemizdeki öğrenciler sinema ile buluşma imkanı bulmuş oluyor. Öğrencilerimizin oldukça önemli olan bu projeden en iyi şekilde istifade etmeleri için bizlerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu proje sayesinde ilçemizde sinemaya gitmeyen öğrencimiz kalmayacak. Bu sayede de öğrencilerimizde milli ve kültürel farkındalık oluşturulurken kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunularak, hayal güçlerini geliştirmelerine imkân sağlanmış olacak. Bu vesile ile projenin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.