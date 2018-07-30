Vali Ustaoğlu’ndan vatandaşlara ishal uyarısı

Bitlis’te son bir haftadır ishal vakalarında artış yaşanması nedeniyle açıklamada bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. İlde ishal vakalarında yaşanan artışın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin hemen harekete geçtiğini ve su depolarında gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını kaydeden Vali Ustaoğlu, su depolarından günde üç defa numune alındığını ve gerekli analizlerin yapıldığını söyledi.

23 Temmuz Pazartesi günü Bitlis’te şiddetli bir yağışın olduğunu hatırlatan Ustaoğlu, “Analizler sonucunda özellikle şiddetli yağmurun etkisi başta olmak üzere bazı kaynak sularına dış etkenlerin sirayet ettiği yönünde bir tespitte varıldı. Hemen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bunun bertarafı yönünde yapılan çalışmalar çerçevesinde şok klorlama yapıldı ve tedbirler alınması yoluna gidildi. Buna bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve vatandaşların hijyen konusunda daha dikkatli olması yönünde belediyede anonslar yapıldı” dedi.

Alınan tedbirler neticesinde hasta sayısının yüzde 50’ye düştüğünü dile getiren Ustaoğlu, “Alınan tedbirler sayesinde şuan belli bir oranda düşüş gördük. Her yıl buna benzer vakalar görüyoruz. Mevsim şartlarının çok sıcak olması ve özellikle çocukların dereler başta olmak üzere serinlemek amacıyla gölü kullanmaları ve sıcaklığın yüksek olması nedeniyle vatandaşların su ihtiyacının daha fazla olması ister istemez bir takım olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Bu yıl yaşadığımız şansızlık, yoğun yağan yağmurun ve dış etkenlerin suya sirayet etmedi oldu” diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından günlük olarak suda gerekli analizlerin yapıldığını belirten Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Aldığımız tedbir kapsamında günde üç kez halk sağlığı ekipleri tarafından tüm depoların numuneleri alınarak, klorlanma seviyesi kontrol ediliyor. Şuan itibarıyla sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Bu tip ishal vakaları, bu bakteriden kaynaklanan insandan insana geçişte de görülebiliyor. Bazen tokalaşmadan bazen yan yana bulunmaktan bile bulaşabiliyor. Buna bağlı olarak insandan insana yayıldığı için şuan sayı tabi ki yine normalin üstünde ama geçen haftaya göre de düşmüş durumda. Özellikle vatandaşların bu süre içinde suları muhakkak kaynatarak tüketmelerini, sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmeden tüketmemelerini ve başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın hijyen kurallarına daha çok uymalarını istiyoruz."

Bu yıl kış mevsimin hafif geçmesinin bu hastalıklara davetiye çıkardığını ve son beş gün içerisinde ishal vakalarından hastane başvuranların sayısının yaklaşık 3 bin kişi olduğunu ifade eden Ustaoğlu, “Bu yıl biz sondajımızı 24 saat durmadan çalıştırıyoruz. Son iki aydır sürekli kullanıyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki ister istemez kaynak sularının yetersizliği, sondaj sularını zorladı. Bu suların insan sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için özellikle klorlama işine özen gösteriyoruz. Bizim depodaki klorlama ile uç noktalar dediğimiz tüketicinin evine gittiğindeki değeri arasında bir fark var. Suyumuz depoda düzgün ama vatandaşın evine gidene kadar çok olmasa da az bir şey değer kaybediyor. Bu da aspes boru dediğimiz yaklaşık 50 yıllık hatlardan meydana geliyor. Ancak bu değer düşüşü herhangi bir tehlike arz etmiyor” diye konuştu.