VEDAŞ, personelleriyle iftarda buluştu

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde görev yapan kurum personellerine yönelik iftar yemeği verildi.

Tatvan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar yemeği kapsamında VEDAŞ’ın Bitlis ve ilçelerinde çalışan personelleri bir araya geldi. İftar programı öncesi bir konuşma yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, kurum personellerine iftar programına katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Uzunselvi’nin ardından konuşan VEDAŞ Dağıtım Direktörü Ali Aydın ise, şirket yöneticilerinin selamlarını ileterek, “Yönetim olarak çalışma arkadaşlarımızla bu tür etkinliklerde bir araya gelmeyi önemli ve anlamlı buluyoruz. İçinde bulunduğumuz Ramazan aynın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.

İftar programı, okunan dualarla son buldu.

Programa VEDAŞ Dağıtım Direktörü Ali Aydın, VEPSAŞ Direktörü Yusuf Hilal, Van Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Bitlis İl Müdürü Semih İnce, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi ve kurum personelleri katıldı.