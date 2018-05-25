Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 10:57

VEDAŞ, personelleriyle iftarda buluştu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

VEDAŞ, personelleriyle iftarda buluştu

25 Mayıs 2018 10:57

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde görev yapan kurum personellerine yönelik iftar yemeği verildi.


Tatvan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar yemeği kapsamında VEDAŞ’ın Bitlis ve ilçelerinde çalışan personelleri bir araya geldi. İftar programı öncesi bir konuşma yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, kurum personellerine iftar programına katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.


Uzunselvi’nin ardından konuşan VEDAŞ Dağıtım Direktörü Ali Aydın ise, şirket yöneticilerinin selamlarını ileterek, “Yönetim olarak çalışma arkadaşlarımızla bu tür etkinliklerde bir araya gelmeyi önemli ve anlamlı buluyoruz. İçinde bulunduğumuz Ramazan aynın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.


İftar programı, okunan dualarla son buldu.


Programa VEDAŞ Dağıtım Direktörü Ali Aydın, VEPSAŞ Direktörü Yusuf Hilal, Van Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Bitlis İl Müdürü Semih İnce, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi ve kurum personelleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç