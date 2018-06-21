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21 Haziran 2018 19:23

Bolu’da, şiddetli yağmur ve dolu tarladaki ürünlere zarar verdi

Bolu’nun Seben ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve 1 saat süren şiddetli yağmur ile dolu yağışı köylülerin tarlalarındaki ürünlere zarar verdi.

Bolu’da, şiddetli yağmur ve dolu tarladaki ürünlere zarar verdi

21 Haziran 2018 19:23

Köylüler, zararlarının 50 bin lirayı bulduğunu söyledi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Seben ilçesi Susuz köyünde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, köylülerin tarla ve bağlarında bulunan ürünlerine zarar verdi. Köyün Çatak Mahallesi içerisinden geçen Acca Deresi’nin taşması nedeniyle tarlalar sular altında kaldı. Köylülerin tarla ve bağlarını sulamak için kullandıkları su pompaları da kullanılamayacak hale geldi.


Yağmurun 13.00 sıralarında başladığını ve yarım saat içinde derelerin taştığını belirten köyde yaşayan Ali Guruplu, “Zararımız çok büyük. Motorlarımız su altında kaldı. Her birimizin 50-60 bin lira zararı var. Tarım arazilerimizde buğdaylar, yulaflar, asmalar hepsi indi. Kuyularımız da sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı” dedi.


Aynı köyde çiftçilik yapan Mehmet Göney ise, yağan dolu nedeniyle elmalarının büyük zarar gördüğünü söyleyerek, “Yağmur çok şiddetli bir şekilde 1 saat devam etti. Hasar bizde çok büyük. Domates yapmıştım, şu anda hasat dönemine yaklaşmıştı. Maalesef hepsi bitti. Ben ancak maliyetimi kurtarırım. En az 50 bin lira zararım var. Ama gitti, yapacak bir şey yok. Yağmur yağana kadar yemyeşil olan elmalara gelen dolular nedeniyle onlar da zarar gördü” ifadelerini kullandı.


Çatak köyünde vatandaşların ihbarı üzerine hasar tespit işlemlerinin başlayacağı öğrenildi.




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