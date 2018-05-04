Bolu’da, Uluslararası Mutfak Günleri başladı

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) tarafından organize edilen 4’üncü Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri, 7 ülkeden 426 aşçının ve 16 ülkeden katılan usta şef ve aşçılardan oluşan jürinin katılımıyla başladı.

Balık yemekleri ile başlayan ve ardından Osmanlı Mutfağı ile devam eden organizasyonda konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bolu Belediyesi olarak doğa, spor, sağlık ve kültür turizminde Türkiye için öncü projeleri hayata geçiriyoruz. Kentimizin yöresel lezzetleri ile markalaşması, Bolu mutfak kültürünün Türkiye ve dünyada tanınması, Tabiatın Kalbi’ni gastronominin de kalbi yapmak en büyük hedefimiz. Bu yıl uluslararası katılımla 4’üncüsünü düzenlediğimiz Bolu İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri de bu hedef doğrultusunda attığımız en önemli adımlardan” dedi.

Osmanlı yemeklerinin tadına Sultan Abdülhamit’in torunu baktı

Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Mauritius, Mısır, Moldova, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dan deneyimli aşçı ve usta şeflerin yer aldığı jürinin özel konuğu ise Sultan 2. Abdülhamit’in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu’ydu. Osmanlı mutfağının dünyanın diğer mutfaklarına kıyasla yapımı daha zor ve zahmetli yemeklere sahip olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, “Uzun pişme süreleri ve malzeme çeşitliliğiyle dikkat çeken Osmanlı mutfağının yemeklerini günümüze taşımak çok önemli. Osmanlı’nın, içinde kuru yemişlerin, meyvelerin, etin bir arada yer aldığı sağlıklı yemekleri ile tanışmak için Bolu Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen bu tarz organizasyonların diğer illerde de yaygınlaşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.