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06 Mayıs 2018 15:45

Bolu’da UMKE tatbikatı gerçeği aratmadı

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Burak Tatar 7’inci Ulusal UMKE Tatbikatı’nda senaryo gereği düşen uçaktaki yolculara müdahale gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Bolu’da UMKE tatbikatı gerçeği aratmadı

06 Mayıs 2018 15:45


Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde, geçtiğimiz günlerde Afrin’de bombalı tuzakla şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli Burak Tatar’ın adının verildiği 7’nci Ulusal UMKE Tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.


Tatbikatı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Arslan Kağan Arslan, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Sağlık Bakanlığı ve AFAD yetkilileri, Yeniçağa Gölü kenarında kurulan koordinasyon merkezinden canlı olarak izledi.



Oyunculara taş çıkarttılar


Türkiye’nin 81 ilinden 500 UMKE personelinin katıldığı ve 3 gün süren tatbikatta, acil iniş yaptıktan sonra parçalanan uçaktan yolcuları kurtarma senaryosu gerçek görüntüleri aratmadı.


Özel makyaj yapılarak uçak maketinin çevresinde yatan ve yaralı görünümü verilen kişilerin yardım isteme çığlıkları ve feryatlarındaki gerçekçilik dikkat çekti.


Tatbikatta ayrıca eş zamanlı olarak, Yeniçağa sanayi bölgesinde 2 tır, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası ve Bolu’da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında ilçede yıkılan ve yangın meydana gelen bir binadan yaralı kurtarma ve Yeniçağa Sanayisinde ev ocakları üretim tesisinde sülfürik asit tanklarının patlaması sonrasında KBRN sızıntısı olduğu senaryoları yapıldı.




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