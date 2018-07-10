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10 Temmuz 2018 22:51

Boluspor, yeni transferlerini imza töreninde tanıttı

Spor Toto 1.

Boluspor, yeni transferlerini imza töreninde tanıttı

10 Temmuz 2018 22:51

Lig takımlarından Boluspor, renklerine bağladığı 8 yeni transferi düzenlediği imza töreninde tanıttı.


Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında renklerine bağladığı 8 oyuncu için imza töreni düzenlendi. Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreninde İsmail Haktan Odabaşı ile 1, Ümit Kurt ile 1+1, Gökhan Köstereli, Umut Gündoğan, Uğur Akdemir, Hayrullah Bilazer ve Sinan Akaydın ile 2 ve Özkan Taştemur ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.


İmza töreninde yeni transferleri tanıtan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “İsmail, Boluspor’da 1 sene görev yaptı. O dönem zarfında Boluspor’a çok önemli hizmetleri oldu. Yine bizim geçmişte çok istediğimiz ama alamadığımız bir oyuncu vardı. Kartalspor takımındayken izlediğimiz, beğendiğimiz Uğur kardeşimizle de belki 4-5 sene sonra inşallah çalışmak nasip olacak. Yine bizim izlediğimiz Umut Gündoğan’ı Galatasaray’dan aldık. Darıca Gençlerbirliği takımından bir yıldır takip ettiğimiz kaleci Gökhan Köstereli ile genç kardeşimiz Hayrullah’ı da aramıza kattık. Daha sonra Sivas Belediyespor’dan Sinan Akaydın ve yine bu sene takip ettiğimiz Özkan Taştemur var. Ümit daha önceden bildiğimiz bir futbolcu. Kendisi bu sene 3-4 kulübün teklifini geri çevirdi. Boluspor’u tercih etti. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Çarıkcı’nın ardından konuşan oyuncular, Boluspor’un bu seneki hedefine ulaşması için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söylediler.




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