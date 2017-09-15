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15 Eylül 2017 13:37

Highway, Altın Örümcek’in finalisti oldu

Bolu’da, TEM otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet, 15’incisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde yenilenen web sitesi ile finale kalmaya hak kazandı.

Highway, Altın Örümcek’in finalisti oldu

15 Eylül 2017 13:37


Bolu’da bulunan HighWay Outlet resmi internet sitesi, bu sene 15’incisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde AVM Turizm kategorisinde finaldeki isimler arasında yer almayı başardı. Türkiye ve Dünya çapında markaların bulunduğu ve aralarında birçok büyük markanın da yer aldığı yarışmada, resmi internet sitesi ile HighWay Outlet de kendi kategorisinde dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı. Yarışma sonuçları, tüm finalistlerin katılımı ile 15 Eylül tarihinde başlayacak olan halk oylaması sonucunda açıklanacak.




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