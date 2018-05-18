Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan 20 yaşındaki B.Y., Kültür Mahallesi’nde kızıyla birlikte yaşayan 49 yaşındaki A.A.’yı telefonla arayarak kimliği ile yasa dışı işler yapıldığını ve sonunda da altın elde edildiğini söyledi. A.A.’yı ikna eden B.Y., daha sonra altınların kontrol edilmesi için kendisinden alınması gerektiğini söyleyerek kadınla buluşmak istedi.

B.Y. isimli dolandırıcı, A.A. ile evinin yakınında buluşarak 20 bin lira değerindeki altınları aldıktan sonra İstanbul’da bulunan diğer şebeke üyelerine gönderdi.

Dolandırıldığını geç farketti

Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.A., durumu polise haber verdi. A.A.’nın verdiği eşgal bilgisine gören telefon dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Y.’yi Bolu Otogar’ın da yakaladı.

Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.