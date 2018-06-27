Köroğlu Parkı’ndaki kaide ve müze binası Eylül’de hizmete girecek

Kaide ve müze binasının Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Bolu Belediyesi tarafından Alpağut Mahallesi sınırları içinde 75 bin metrekare alana inşa edilecek ve bünyesinde dev Köroğlu heykelinin yanı sıra müze, amfi tiyatro ve at gezinti alanı bulunacak Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı’nın yapımı için çalışmalar hızla devam ediyor.

İçerisinde 16 Türk devletinin kültürel mirasını yansıtacak Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı’na yapımına başlanılan müze ve kaide binasının kaba inşaatı tamamlandı. Üzerine yerleştirilecek dev Köroğlu heykeli ile 70 metre yüksekliğe ulaşacak olan kaide ve müze binasının Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Köroğlu kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Alpağut Mahallesi sınırları içinde inşaatına başlanılan ve tüm Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarına ait alanların olacağı parkta, ‘müze ve kaide’ binası hızla yükseliyor.

Belediye ekipleri denetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren yüklenici firma, 40 metre yüksekliğindeki müze ve kadie binasının betonarme imalatını bitirme aşamasına getirirken, çelik konstrüksiyon imalatının da yüzde 60’ını tamamladı.

Heykelinin parçaları yola çıktı

Eylül ayına kadar tamamlanması planlanan kaide ve müze binasının üzerine yerleştirilecek olan Kazak mimar Yedil Tussibbekov ile heykeltıraş Murat Mansurov imzalı dev Köroğlu heykelin parçalarından yıldız ve topuzu Kazakistan’dan tırlarla yola çıktı.

Başkent Astana’da yapılacak heykel, 17 tır ile 5 gün sürecek yolculuğun ardından Bolu’ya ulaşacak. 40 ton ağırlığında ve 30 metre yükseklikteki heykelin, bu yıl Eylül ayında düzenlenecek Uluslararası Köroğlu Festivali’nden önce yerine konulması ve festivalde kaide ve müze binasının açılışının yapılması planlanıyor.