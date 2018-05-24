Memurları taşıyan minibüs, iş makinesine çarptı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ve Yeniçağa ilçeleri’nde çalışan devlet memurlarını taşıdığı öğrenilen Hüseyin Bölükbaş yönetimindeki 14 KR 425 plakalı minibüs, arıza nedeniyle Çaydurt Mevkii’nde sol şeritte duran Orhan Sarmaz idaresindeki greydere çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Hüseyin Bölükbaş yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Hatice Nur Kayıkçı, Sercan Şengüleç, Oğuz Yılmaz, Mehmet Sezgin, Sena Güncan, Murat Gülen, Canan Arslan, Özlem Kağan, Nurcan Kutlu Habek ve Merve Okçu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için kent merkezindeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.