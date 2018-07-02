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02 Temmuz 2018 15:32

Öğrenci servis şoförü 17 kilo esrar ile yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda öğrenci servis şoförlüğü yapan 33 yaşındaki H.

Öğrenci servis şoförü 17 kilo esrar ile yakalandı

02 Temmuz 2018 15:32

G. 17 kilo esrar ile yakalandı. H.G.’nin, 2 kadınla evli olduğu ve ikisine birden para yetiremediği için uyuşturucu işine girdiğini söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine TEM Otoyolu’nda çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, İstanbul’a seyir halinde olan H.G.’nin kullandığı otomobil durdurularak içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 17 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü, H.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emmniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


H.G.’nin emniyetteki ifadesinde, “Diyarbakır’da öğrenci servis şoförlüğü yapıyordum ve 2 kadınla evliydim. İkisi için de ayrı ev tuttum ama bir süre sonra iki evin giderlerinden dolayı borç batağına girdim. Ağabeyimin işleri de kötü gidince ikimiz de battık. Bu yüzden uyuşturucu kuryeliğine başladım” dediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. adliyeye sevk edildi.




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