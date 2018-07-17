Ameliyat sırasında 7 kez kalbi duran ancak hayata tutunmayı başaran küçük Berkay, normal hayatına döneceği günleri bekliyor.

Bolu’da yaşayan 37 yaşındaki Murat Özel ve 33 yaşındaki Özlem Özel’in tek erkek çocukları 3 yaşındaki Berkay Özel, skolyoz (omurganın yana doğru eğriliği) hastalığıyla doğdu. Doktorların hamilelik sürecinde bebeğin skolyoz hastası olarak doğacağını söylemesine rağmen Özel çifti Berkay’ı dünyaya getirmek istedi. Doğduğu günden itibaren skolyoz hastalığı ile mücadele eden ve 3 yılda 18 kez kalbi duran küçük Berkay’ın ailesi, çocuklarının ameliyatı için gerekli olan parayı bulamayınca zor günler geçirdi. Berkay’ın ameliyat olması için desteğe ihtiyaçları olduğunu duyuran Özel çiftinin yardımına Bolu Genç İş İdamları Derneği üyesi iş adamları yetişti. Berkay’ın ameliyat masraflarını karşılayan iş adamları, küçük çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladı. Ameliyat sırasında 7 kez kalbi duran Berkay, normal hayatına döneceği günleri bekliyor.

Anne Özlem Özel, “45 gün önce Hacettepe Üniversitesinde iki profesör tarafından ameliyat oldu. Çok zor bir ameliyat geçirdi. Ameliyatı 7 saat sürdü. 7 saat içerisinde 8 kez kalbinin durduğu, çok müdahaleler edildiği, ameliyattan sonra Berkay’da çok büyük bir güç olduğu ve her komplikasyonu geri çevirdiği söylendi. Biz de bunu ameliyata girmeden önce paylaşımlarda yapılan dualara bağladık. Ameliyata çok dua ile girdik. Zorlu bir süreç geçirdik ama çok şükür atlattık. Şu anda vücudunda alçı var. Alçı 3 ay daha kalacak. Daha sonraki süreçte de 1,5 yıl çelik korse kullanacak. Ondan sonra Berkay’ı daha sağlıklı günler bekliyor” dedi.

Berkay Özel’in sağlığına kavuşmasında destek olan Bolu Genç İş Adamları Derneği Başkanı Okan Kayışoğlu ve iş adamı Erkan Bektaş, “Allah ömür versin çocuğumuza. Bizim de bir desteğimiz oldu. Çocuğumuza destek olduysak ne mutlu. Onun gülmesi yeterli bizim için. Geçmiş olsun. Memleketteki tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Herkesin kendi çocuğu da var ama bizim bu tür konularda empati yapmamız gerekiyor. Ülkemizdeki tüm çocuklara bizim çocuklarımız gibi bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştular.