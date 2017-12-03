TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Adanaspor: 0

Lig’in 14’üncü haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
11. dakikada Poepon’un ceza sahası dışından sert şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koman’ın yerden şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
45. dakikada Didi’nin ceza sahası dışından şutunda üst direkten geri döndü.
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guido Koçer’in şutunu kaleci İrfan kurtardı.
90+2. dakikada Boluspor, penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Arkın Akgöl xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Arapi xx, Alim Öztürk xx, Furkan Şeker xx, Umut Meraş xx, İshak Çakmak xxx, Akubueze xx, Andre Santos xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 73 x), Sefa Yılmaz xx (Franco dk. 46 xx), Guido Koçer xx (Özgür İleri dk. 87 ?), Poepon xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, İrfan Başaran, Melih Okutan, Furkan Demir, Mustafa Durak, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Tevfik Altındağ xx, Onur Akbay xx, Didi xx, Gökhan Süzen xx, Bekir Yılmaz xx (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 62 x), Renan xx, Yener Arıca xx (Sercan Kaya dk. 78 x), Abdulaziz Solmaz xx (Nelson dk. 62 x), Koman xx, Bahattin Köse xx
Yedekler: Mert Akyüz, Ahmet Bahçıvan, Freitas, Yakup Demir
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Goller: İshak Çakmak (dk. 90+2) (Boluspor)
Kırmızı kart: Renato Arapi (dk. 43) (Boluspor)
Sarı kartlar: Bahattin Köse, Bekir Yılmaz (Adanaspor), Akabueze, Andre Santos, Poepon, Furkan Şeker (Boluspor)